Antalya'da kaza paylaşımı yaptı, 5 gün sonra öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde korkunç kaza..

23 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

D-400 kara yolu D 400 Karayolu, Merkez Mahallesi, Antalya Caddesinde Burak İpek yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Çarpmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen aracın motoru, çarpmanın şiddetiyle yerinden koparak 30 metre ileriye, işçilerinin kaldığı bir barakanın içine fırladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İpek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

"ALLAH AİLESİNE SABIR VERSİN"

Kazanın ardından konuşan iş yeri sahibi Mehmet Çelik, büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Allah annesine, babasına sabır versin. Genç bir can gitmiş, çok üzgünüz. Normalde bazı geceler gelip bu konteynerde yatıyordum. Kazanın olduğu an şans eseri burada değildim. Eğer içeride olsaydım o motor üzerime gelecekti ve benim de canım gidecekti."

"KAZA YAPMIŞ ARABA GİBİYİM"

Kazanın ardından Burak İpek'in sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım ise görenlerin yüreğini dağladı.

Genç adamın, kazada hayatını kaybettiği otomobilinin videosunu çekerek hüzünlü bir şarkıyla paylaştığı ortaya çıktı.

Paylaşımda, "Kaza yapmış araba gibiyim; bakıp bakıp iç geçiriyorlar ama hiç kimse 'Hadi gel şunu toparlayalım' demiyor." sözleri yer aldı.