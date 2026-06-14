Antalya'da kekin içindeki sostan zehirlendi

Antalya'da 6 yaşındaki Alpaslan Büyüközer'in kek sevdası kötü bitti.

Evde marketten alınan paketli çikolatalı keki açan Büyüközer, içerisinden çıkan ve nem önleyici amaçla kullanılan demir oksit içeren paketi çikolata sosu sanarak kekin üzerine döküp yedi.

Zehirlenen 6 yaşındaki çocuk, ölümle burun buruna geldi.

Durumu fark eden ailesi, Zehir Danışma Merkezi'ni arayarak bilgi aldı.

TEDAVİYE ALINDI

Merkezin yönlendirmesiyle hastaneye götürülen çocuk, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yapılan tetkiklerde maddenin demir oksit içerdiği, çekilen röntgende mide ve bağırsaklarda görüldüğü belirlendi.

Tedavi sürecinde nöbet geçiren Alpaslan Büyüközer, 3 gün hastanede gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

"OĞLUMUZU KAYBEDEBİLİRDİK'"

Yaşadıkları süreci anlatan anne İlay Büyüközer, olayın ailece film izledikleri sırada meydana geldiğini belirterek, "Oğlum tatlı yemek istedi. Mutfağa gittiğinde marketten aldığımız çikolatalı keki yemiş. Kekin içinden çıkan paketi çikolata sosu sanıp, üzerine dökmüş.

Uzun süre gelmeyince yanına gittim. Boş paketleri görünce bunları yiyip yemediğini sordum. Bana 'Çikolata sosu değil miydi?' dedi. O an çok panik olduk. Hemen Zehir Danışma Merkezi'ni aradık. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını söylediler.

İçeriğini sordular. Kokusunun demir gibi olduğunu söyleyince vakit kaybetmeden acile gitmemizi istediler." dedi.

Hastanede yapılan incelemelerde paketin içerisinde demir oksit bulunduğunun belirlendiğini söyleyen Büyüközer, "Başta bunun bu kadar ciddi bir durum olacağını düşünmedik. Ancak test sonuçları geldikten sonra vücuttan kolay atılamayan bir madde olduğunu öğrendik. Röntgende oğlumun midesi ve bağırsaklarında görüldü.

Daha sonra nöbet geçirdi ve hastaneye yatırıldı. Halen nöbetin neden kaynaklandığını araştırıyoruz. Oğlum üç gün hastanede kaldı.

Bu süreçte hem çok korktu hem de çok yıprandı. Şimdi hastanenin önünden bile geçmek istemiyor. Biz de çok korktuk. Oğlumuzu kaybedebilirdik." diye konuştu.

"BU ÜRÜNLER OKULLARDA DA SATILIYOR"

Ürün üzerindeki uyarıların yetersiz olduğunu savunan Büyüközer, "Paketin üzerinde 'yemeyiniz' ibaresi var ancak yazı çok küçük. Ben öğretmenim.

Bu ürünlerin okul kantinlerinde de satıldığını duyuyorum. Birçok çocuk bu yazıyı okuyamaz, bazı çocukların okuma yazması bile yok.

Hastanede bize demir fazlalığının böbrek ve karaciğer yetmezliğine kadar gidebileceğini anlattılar.

Daha ciddi sonuçlar yaşanabilirdi. Başka çocuklar aynı hataya düşmesin istiyoruz. Üreticiler, uyarıları daha görünür hale getirebilir ya da bu konuda farklı önlemler alabilir." dedi.