Antalya'da kızını YKS'ye götürmek için yola çıktı, feci kazada hayatını kaybetti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), dün gerçekleştirildi.

Bugün ise ikinci ve üçüncü oturumlarının yapıldığı sınavda öğrenciler sıralarda, veliler ise okul bahçelerinde ter döküyor.

Sınav öncesinde aileler, çocuklarını sınava girecekleri okullara götürmek için yola çıkarken Antalya’da acı bir kaza yaşandı.

Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda, Alanya istikametinden Antalya yönüne seyir halinde olan Erdal İ.’nin kullandığı araç, Ulualan mevkiinde emniyet şeridinde park halindeki vidanjöre ve yaya olarak bulunan Ahmet Küçükgök’e çarptı.

OTOMOBİL ÜZERİNDEN GEÇTİ

Aynı istikamette seyir halinde olan Ünsal D.’nin kullandığı otomobil ise yola savrulan Küçükgök’ün üzerinden geçti.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Küçükgök yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından olay yerine 112 sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edilirken araç sürücüleri Erdal İ. ve Ünsal D. cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.

"AHMET SABAH KIZINI YKS'YE GÖTÜRMEK İÇİN ANTALYA'YA GİDİYORDU"

Arkadaşının ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşayan vidanjör sürücüsü Soner Tosun, Alanya'dan Antalya'ya giderken yanlarından geçmekte olan bir tırın kornaya basıp, sellektör yaptığını belirterek "Tır sürücüsünün bu hareketi nedeniyle bir aksaklık olabileceği düşüncesiyle vidanjörü yol kenarına çekip durdum. Ahmet araçtan inip etrafını kontrol etti. Tam arka kısmına geldiğinde ses duydum. İndiğimde yerde kötü durumdaydı. Ahmet sabah kızını YKS'ye götürmek için Antalya'ya gidiyordu" dedi.

"OTOMOBİLİN ADAMIN ÜZERİNDEN GEÇTİĞİNİ GÖRDÜM"

Ahmet Küçükgök'e çarpan tur aracı sürücüsü Erdal İ. ise her şeyin bir anda olduğunu belirterek "Ben duran arabayı son anda fark ettim. Sol tarafından çarptım ve burada durdum. Adamı görmedim. Gidip baktığımda arkamdan gelen otomobilin adamın üzerinden geçtiğini gördüm" dedi.