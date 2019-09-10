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Antalya'da oğlunu askere uğurlayan baba evde ölü bulundu

Sara hastası olduğu öğrenilen adamı bulan eşi ise sinir krizi geçirdi.

DHA | 10.09.2019 - 17:53..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Ayhan Tavşan, geçen pazar günü küçük oğlu Sezer Tavşan'ı, eşi ve akrabalarıyla birlikte vatani görevini yapmak üzere Tokat'a uğurladı.

EŞİ EVDE HAREKETSİZ BULDU

Tek başına kalan Ayhan Tavşan, oğlunu birliğine teslim ettikten sonra evine dönen eşi tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Tavşan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KESİN ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ BELİRLEYECEK

Ölüm haberini alan eşi, sinir krizi geçirdi. Sara hastası olduğu belirtilen Ayhan Tavşan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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