Antalya’da orman yangını: 4 mahalle tehdit altında

Aksaz Mahallesi’ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Aksaz mahalledeki evleri tehdit etmeye başladı.

BÖLGEDEKİ VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede jandarma tarafından vatandaşlar evlerinden tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Yine rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Akdam ve Karalar mevkiindeki ormanlık alanın yanı sıra, bir çok zeytin ağaçlarını da küle çevirdi.

4 MAHALLE TEHDİT ALTINDA

Alevler, Seydiler, Doğamçam ve Kurtlar mahallelerini de tehdit etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin karadan müdahaleleri devam ediyor.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Yangın, Akdam ve Karalar mevkiindeki ormanlık alanın yanı sıra, çok sayıda zeytin ağacını da küle çevirdi. Mahalle sakinlerinin endişeli bekleyişleri yangının kontrol altına alınmasıyla son bulurken, mahalle girişinde her ihtimale karşı ambulans ve sağlık ekibi bekletildi.

10 HEKTARLIK ALAN YANDI

Yaklaşık 10 hektarlık alanın etkilendiği yangın sırasında alevlere en yakın evde yaşayan yaşlı karı-koca evlerinden ayrılmamak için uzun süre jandarmaya direndi. Jandarma ekipleri, yaşlı karı-kocayı güçlükle ikna ederek evlerinden uzaklaştırdı. Evlerinden ayrılan bazı vatandaşların köyün girişinde bulunan minibüs durağında alevlerin kontrol altına alınmasını bekledi.