Antalya'da polis, aşırı alkollü Rus turiste yardım etti

Antalya’da, aldığı aşırı alkol nedeniyle ayakta durmakta zorlanan Rus uyruklu bir kadının, otobüs durağında çevreyi rahatsız ettiği ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

MAHALLELİ ŞİKAYET ETTİ

Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı sahil yolundaki bir otobüs durağında alkol alıp, çevreyi rahatsız ettiği iddia edilen kadını, mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti.

Antalya'da aşırı alkollü Rus kadına polis yardımı VİDEO

POLİSTEN ÖZÜR DİLEDİ

Bölgeye gelen polis, Rus uyruklu Alexandra B.’nin alkol aldığını belirledi. Aşırı alkol nedeniyle güçlükle konuşabilen ve ayakta zor duran kadının bir yakınına, polis telefonla ulaşmaya çalıştı.Pasaport ve evraklarını veren kadının, polislerden özür dilemesi dikkat çekti.

EVİNE BIRAKILDI

Polis, Rus uyruklu kadının telefonla ulaştığı yakınına, “Alexandra’nın yakını mısınız siz, alkollü şu an gelip alma durumunuz var mı? Şu an iyi değil alkollü kendisi” diye bilgi verdi. Olumsuz cevap alan polis ekipleri Rus kadını, Hurma Mahallesi’nde kaldığı ikametine götürdü.