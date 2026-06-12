Antalya'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Alanya ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü Furkan Barış Aksoy hayatını kaybetti, beraberindeki Y.E.Ç. yaralandı.
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Antalya'da feci kaza...
Alanya ilçesinde sabah saatlerinde Tosmur Mahallesi'nde Furkan Barış Aksoy’un kullandığı motosiklet, refüje ardından ağaca çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yapılan kontrolde, Aksoy’un hayatını kaybettiği belirlendi.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Motosikletteki Y.E.Ç. ise ekipler tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)