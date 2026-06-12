Antalya'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Antalya'da feci kaza...

Alanya ilçesinde sabah saatlerinde Tosmur Mahallesi'nde Furkan Barış Aksoy’un kullandığı motosiklet, refüje ardından ağaca çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrolde, Aksoy’un hayatını kaybettiği belirlendi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Motosikletteki Y.E.Ç. ise ekipler tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.