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Antalya'da sahilde cansız beden bulundu, kayıp gencin ailesinden DNA örneği alındı

Antalya'da sahilde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Kimliğinin tespiti için, denizde kaybolması sonrası 6 gündür aranan Kırgızistanlı Erlan Dzhumabekv'in ailesinden DNA örneği istendi.

DHA DHA
Antalya'da sahilde cansız beden bulundu, kayıp gencin ailesinden DNA örneği alındı
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Antalya Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'nde dün sahilde bir erkeğe ait, vücut bütünlüğü bozulmuş cansız beden bulundu.

Ekipler, cansız bedenin 6 Haziran'da Antalya'nın Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde denizde kaybolan 23 yaşındaki Erlan Dzhumabekv'e ait olduğu ihtimaliyle inceleme başlattı.

AİLEDEN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Cansız bedenin bulunması üzerine Kırgızistan uyruklu Dzhumabekv'in ailesine haber verildi.

Tespit için aile üyelerinden DNA örneği alındı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DURDURULDU

Sahil güvenlik ekiplerince Dzhumabekv'i bulmak için 6 gündür helikopter desteğiyle sürdürülen arama çalışmaları sonlandırıldı.

Dzhumabekv'in, bir dönem Kırgızistan'da bir futbol takımında forma giydiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)