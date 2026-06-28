Antalya'da sıcak hava: Termometreler 41'i gördü

Turizm kenti Antalya'da, haziran ayının sonları ile birlikte sıcak hava dalgasını etkisini artırmaya devam ediyor.

İlde termometreler 41 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı 38 derece, nem oranı ise yüzde 50 olarak ölçüldü.

SAHİLDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Deniz suyu sıcaklığının 29 derece olduğu Konyaaltı Sahili'nde ise yoğunluk yaşandı.

Antalya sıcağından bunalan vatandaşlar ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'nde yüzmeyi tercih ederken, kimileri ise yanlarında getirdikleri kamp sandalyeleri ile gölgelik alanlarda oturmayı tercih etti.