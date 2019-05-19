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Antalya'da sıcaktan bunalanlar denize koştu

Antalya'da artan sıcaklığı fırsat bilen vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

DHA | 19.05.2019 - 13:34..
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Turizmin başkenti Antalya'da hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler ile kent sakinleri, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenmeyi tercih ederken bazıları ise denize girerek serinlemenin keyfini sürdü. Sahilde göreve başlayan cankurtaranlar ise plajda olası boğulma vakasına karşı hazır bekledi. Sahilde kıyıya yakın bir noktaya kurulan deniz salıncağı ise çocukların eğlence kaynağı oldu. Falezler kıyısında bulunan bir kayalıktan denize atlayan çocuklar da renkli görüntüler oluşturdu.

Antalya'da sıcaktan bunalanlar denize koştu

DENİZ SUYU GÜZEL

Denizin ve kentin keyfini çıkardığını belirten Kemal Abbas Koca, deniz suyu sıcaklığının çok güzel olduğunu, hafta sonu tatilini burada çocukları ve ailesiyle birlikte geçirerek değerlendirdiklerini söyledi. Havva Aytek Aytemur ise deniz sezonunu açtıklarını ve havanın sıcak olduğunu söyledi.

Antalya'da sıcaktan bunalanlar denize koştu

'TEHLİKE' SEZONU AÇILDI

Kentte denize giderek serinleyenlerin yanı sıra serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarını tercih edenler de oldu. Bir grup çocuğun, sulama kanalına girmenin tehlikeli ve yasak olmasına aldırış etmeden kanalda yüzmeleri dikkati çekti.

Kanalda yüzmenin daha keyifli olduğunu belirten çocuklar, kendilerini uyaran vatandaşlara aldırış etmeden yüzmeye devam etti.

Antalya'da sıcaktan bunalanlar denize koştu

HAVA SICAKLIĞI 25 DERECE

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün en düşük hava sıcaklığı 25 derece, deniz suyu sıcaklığı 22, nem oranı ise yüzde 60 olarak ölçüldü.

Antalya'da sıcaktan bunalanlar denize koştu

Antalya'da sıcaktan bunalanlar denize koştu

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