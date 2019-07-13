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Antalya'da tehlikeli deniz keyfi yürekleri ağza getirdi

35 metrelik falezlerden, sırf adrenalin olsun diye denize atlayan gençler korkuttu.

İHA | 13.07.2019 - 15:21..
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Turizmin başkenti Antalya’nın iki büyük plajı Lara ve Konyaaltı arasındaki falezler, doğal güzelliğiyle görsel bir şölen sunuyor.

Falezler, kimi zaman da ürkütücü anlara ev sahipliği yapabiliyor.

Konyaaltı varyantlarda kayalık alandaki uçuruma tırmanan gençler, yaklaşık 35 metreden kendini aşağıya bırakarak denize atlıyor.

FALEZİN UCUNDA GÖRÜNCE NİYETİNİ ANLAYAMADILAR

Daha az aksiyon arayan ve yukarı çıkmaya cesaret edemeyenler ise falezlerin aşağı kısımlarına kadar tırmanıp oradan kendilerini denize bırakıyor.Bölgede zaman zaman intihar vakalarına şahit olan vatandaşlar ve tatilciler ise 35 metre yüksekte falezlerin ucunda gördükleri vatandaşın, niyetini önce anlayamadı.

İsmi öğrenilemeyen genç, kendini 35 metreden aşağı bırakınca görenlerin de yürekleri ağzına geldi. Kimliği belirsiz genç, atlayışının ardından kısa bir süre gözden kaybolurken daha sonra çıkıp karaya doğru yüzdü.

Antalya'da tehlikeli deniz keyfi yürekleri ağza getirdi

Antalya'da tehlikeli deniz keyfi yürekleri ağza getirdi

Antalya'da tehlikeli deniz keyfi yürekleri ağza getirdi

Antalya'da tehlikeli deniz keyfi yürekleri ağza getirdi

Antalya'da tehlikeli deniz keyfi yürekleri ağza getirdi

Antalya'da tehlikeli deniz keyfi yürekleri ağza getirdi

Antalya'da tehlikeli deniz keyfi yürekleri ağza getirdi

Antalya'da tehlikeli deniz keyfi yürekleri ağza getirdi

Antalya'da tehlikeli deniz keyfi yürekleri ağza getirdi

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