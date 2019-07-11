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Antalya'da ustasının aracını çalan çıraklar dükkana girdi

Yaşları 13 ile 15 arasında değişen çıraklar, ustalarının aracını kaçırdı. Kontrolden çıkan araç, lokumcuya girince maddi hasar meydana geldi.

İHA | 11.07.2019 - 15:25..
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Abdurrahman Karataş, aracını komşusu olan yıkamacıya verdi. Aracın işi bittiğinde yıkamacı aracı getirip, iş yerinin önüne park etti ve Karataş iş yerinde olmadığı için anahtarını Karataş’ın elemanı olan A.K.’ye teslim etti.

Antalya'da ustasının aracını çalan çıraklar dükkana girdi

İŞ YERİNİN DUVARINA ÇARPTI

A.K., arkadaşları S.K.K. ve A.G. ye araçla gezmeyi teklif etti. A.G.’nin kullandığı araç, Sanayi Mahallesi'nde bulunan Abdurrahman Şimşek’e ait lokumcu dükkanının önünde virajı alamayıp, kontrolden çıkıp iş yerinin duvarına çarptı.

Antalya'da ustasının aracını çalan çıraklar dükkana girdi

MADDİ HASAR OLUŞTU

Araçta bulunan 3 kafadar kazayı burunları bile kanamadan atlatırken, araçta ve iş yerinde maddi hasar oluştu. Kaza sırasında aracın çarptığı yazıhane bölümünde bulunan iş yeri sahibinin oğlu Akif Şimşek, büyük tehlike atlattı. Yıkılan kapı, duvar ve camlar Şimşek’in bulunduğu masanın üzerine geldi.

Şimşek de kazadan, şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza anı çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kaza anı ve araçta bulunan çocukların kazanın ardından araçtan çıkıp uzaklaşmaları görülüyor.

Antalya'da ustasının aracını çalan çıraklar dükkana girdi

CEZA KESİLDİ

Kaza sebebiyle araç sahibine ehliyetsiz küçük yaştaki çocuğa araç vermekten ve araç kullanan A.K.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 TL ceza tatbik edildi.

Antalya'da ustasının aracını çalan çıraklar dükkana girdi

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