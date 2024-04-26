Aksaray'da trafik denetimi: Koyu cam filmlerine ceza kesildi Kazaların önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen trafik denetiminde görüş mesafesini düşüren koyu filmli camlar tespit edilerek filmler tek tek söküldü. Araçlarda abartı egzoz ve havalı korna gibi uygunsuzluklara cezai işlem uygulandı.

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İHA

Polis ekiplerinin yurt genelinde trafik denetimleri sürüyor.

Denetimlerin gerçekleştiği kentlerden biri de Aksaray oldu.

Film kontrolü yapıldı

Meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri, şehrin en işlek caddesinde uygulama yaparak görüş mesafesini yüzde 70’ye kadar düşürmesi ve kazalara neden olabilmesi sebebiyle araçlarda film kontrolü yaptı.

Tespit edilen filmler söküldü

Durdurulan araçların birçoğunun ön camında koyu cam filmleri görülürken bekçi ve polis ekipleri, bu araçlardaki cam filmlerini bir bir söktü.

Sürücülerin ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirildiği denetimde ayrıca araçlarda trafiğe uygun olmayan aksesuar ve aydınlatma gibi kontroller de yapıldı.

Cezai işlem uygulandı

Araçlarda abartı egzoz ve havalı korna gibi uygunsuzluklar da kontrol edilirken birçok araca cam filmi ve uygun olmayan aksesuardan ceza kesildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)