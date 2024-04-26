Polis ekiplerinin yurt genelinde trafik denetimleri sürüyor.
Denetimlerin gerçekleştiği kentlerden biri de Aksaray oldu.
Film kontrolü yapıldı
Meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri, şehrin en işlek caddesinde uygulama yaparak görüş mesafesini yüzde 70’ye kadar düşürmesi ve kazalara neden olabilmesi sebebiyle araçlarda film kontrolü yaptı.
Tespit edilen filmler söküldü
Durdurulan araçların birçoğunun ön camında koyu cam filmleri görülürken bekçi ve polis ekipleri, bu araçlardaki cam filmlerini bir bir söktü.
Sürücülerin ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirildiği denetimde ayrıca araçlarda trafiğe uygun olmayan aksesuar ve aydınlatma gibi kontroller de yapıldı.
Cezai işlem uygulandı
Araçlarda abartı egzoz ve havalı korna gibi uygunsuzluklar da kontrol edilirken birçok araca cam filmi ve uygun olmayan aksesuardan ceza kesildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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