Avusturyalı ünlü ressamın 100 yıldır kayıp olan tablosu satıldı Avusturyalı ünlü ressam Gustav Klimt’in 100 yıl aradan sonra ortaya çıkan "Bayan Lieser'in portresi" tablosu, Viyana'da yapılan açık artırmada 32 milyon dolara sahibini buldu.

ensonhaber.com

Avusturyalı ressam Gustav Klimt’e ait kayıp olarak bilinen Fraulein Lieser'in portresi, yaklaşık 100 yıl sonra Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulundu.

Bir zamanlar Avusturya'da Yahudi bir aileye ait olan Fraulein Lieser'in portresi, son olarak 1925 yılında halka açık olarak görüldü.

Bu tarihten sonra akıbeti bilinmeyen portre, 1960 yılından bu yana da başka bir aileye aitti.

32 milyon dolara satıldı

Yaklaşık 100 yıldır kayıp olarak bilinen tablo, açık artırmaya çıkarıldı. Açık artırma 29 milyon dolar açılış teklifiyle başladı.

Ve 32 milyon dolara satışı gerçekleşti, ancak alıcının kimliği açıklanmadı.

Tablonun kayıp olması satışı etkiledi

Tablonun 100 yıldır kayıp olması ise satışı daha da dikkat çekici hale getirdi.

Viyana’da bulunan im Kinsky müzayede evinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Klimt'in son yaratıcı döneminin en güzellerinden biri olan bu portrenin yeniden keşfi bir sansasyon. Viyana Art Nouveau'nun önemli bir figürü olan Gustav Klimt, yüzyılın sonlarındaki Avusturya modernizmini diğer tüm sanatçılardan daha iyi örnekliyor. Kadın portreleri nadiren müzayedelerde satılıyor.



Bu kadar nadir, sanatsal öneme sahip ve değerli bir tablo, onlarca yıldır Orta Avrupa sanat piyasasında bulunmuyordu.

1925'ten sonraki akıbeti belirsiz

Tablonun ilham perisi olan Lieser soyundan gelen üyenin kim olduğu bugüne kadar belirsizliğini koruyor.

Müzayede evinin verdiği bilgiye göre, ressam 6 Şubat 1918'de felç geçirerek öldüğünde, tabloyu küçük parçaları tamamlanmamış halde stüdyosunda bıraktı: "Klimt'in ölümünden sonra tablo, onu yaptıran aileye verildi."

Tablonun bilinen tek fotoğrafı Avusturya Ulusal Kütüphanesi arşivlerinde tutuluyor ve bu fotoğraf muhtemelen 1925 yılında çekilmişti. Tablonun 1925'ten sonraki akıbeti ise belirsiz.