Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 15 şüpheli tutuklandı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor...

Bu kapsamda Antalya'da başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

20 GÖZALTI

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

15 GRAM SENTETİK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 9 milimetre çapında tabanca, 15 tabanca fişeği ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.