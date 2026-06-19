Antalya'da yangın çıkan dükkanını gözyaşlarıyla izledi

Dün saat 23.20 sıralarında, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bilgisayar tamir dükkanında, yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede iş yerinin iç kısmını sardı.

Dükkandan yükselen yoğun dumanları fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİ BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi. Yoğun çabalar sonucunda yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Ekiplerin zamanında müdahalesi olası daha büyük bir felaketin önüne geçerken, iş yerinde ciddi düzeyde maddi hasar oluştuğu belirlendi.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yangın haberini alarak olay yerine gelen iş yeri sahibi Mustafa Karaman, gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı. İş yerinin büyük ölçüde zarar gördüğünü fark eden Karaman, dizlerinin üzerine çökerek uzun süre gözyaşı döktü.

Çevrede bulunan vatandaşlar, polis ve sağlık ekipleri, büyük üzüntü yaşayan esnafı sakinleştirmek için uzun süre çaba gösterdi. Yaşanan duygusal anlar, çevredekileri de derinden etkiledi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedenine ilişkin ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Elektrik kontağı ya da farklı bir ihtimal üzerinde durulurken kesin sebebin, yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi.