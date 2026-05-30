Antalya'da Yasemin'den iki gündür haber alınamıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde iki gün önce 16 yaşındaki Yasemin Bolat evinden ayrıldı.

Ayrıldığı andan sonra genç kızdan bir daha haber alınamadı.

EMNİYET GÜÇLERİNE BİLDİRİLDİ

Telefonuna ulaşılamayan ve yakın çevresiyle de herhangi bir temas kurmayan Yasemin Bolat'ın hayatından endişe eden ailesi, durumu vakit kaybetmeden emniyet güçlerine bildirdi.

GENÇ KIZI BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Gelen ihbar üzerine harekete geçen emniyet birimleri, kayıp genç kızı bulmak için çalışma başlattı.