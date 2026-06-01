Ece Gürsel: Asgari ücret alan biriyle birlikte olmam

Manken ve şarkıcı Ece Gürsel, Ensonhaber YouTube kanalına konuk oldu.

İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Gürsel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret kazanan biriyle sevgili olmayacağını söyleyen Gürsel, "davulun bile dengi dengine" olduğunun altını çizdi.

Gürsel, sosyal medyada çok konuşulan açıklamasında şöyle dedi;

"DAVUL BİLE DENGİ DENGİNE"

"Hayır, ben her zaman söylüyorum. Davul bile dengi dengine. Kimse kimsenin altında ezilmemeli.

Yani eğer öyle biriyle beraber olursan o senin altında ezilir. Bir gün olur, iki gün, üç gün üstünde sıkıntı çıkar zaten.

"O KENDİ EZİLİR"

Kendi ezilir. Ben kimseyi ezmem. O kendi ezilir zaten. O kendi Ece Gürsel’in bir şeyi olduğu için ezilir.

"ERKEK OLAN EZİLİR"

Çünkü erkek olan yani adam ezilir yani bunun altında. O yüzden mümkün olduğunca davul bile dengi dengine."

