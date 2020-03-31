Antalya'da yaşlı kadın 250 bin liralık altınlarını kaptırdı

Antalya'da Eski Hisar Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Düriye Mecitoğlu'nu telefonla arayan şahıslar kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, yaşlı kadını oyuna getirdi.

KENDİ ELLERİYLE ALTINLARINI VERDİ

Şüphelilerin telefonda Manavgat'ta bir cinayete karıştığını ve ölen kişinin altınlarının alındığını söylemesinin ardından yaşlı kadın endişelenerek kimseye bir şey söylemedi.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağını da ihlal eden Düriye Mecitoğlu telefondaki şüphelilerin gelmesi üzerine 250 bin liralık altınları kendi elleriyle teslim etti.

Yaşlı kadının 250 bin liralık altınını dolandırdılar

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYINCA İHBARDA BULUNDU

Olayın ardından dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın durumu oğluna anlatması sonucu polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcıların bulunması için çalışma başlattı.

"DAHA ÖNCE SÖYLENEN PAROLAYI SÖYLEDİ"

Dolandırıldığını söyleyen Mecitoğlu, "Bana evdeki altınlarla çalınan altınların karşılaştırmasını yapacaklarını, eve gelecek kişiye altınları vermemi söylediler. Ben de altınların diğer evimde olduğunu söyledim. Saat 13.00 sıralarında diğer evime gittim ve kapısı çaldı. Gelen kişi daha önce söylenen parolayı söyledi. İçeri girip altınların masa üzerinde telefonla fotoğraflarını çekti. Daha sonra benden torba istedi ve altınları kendi elimle teslim ettim. dedi.