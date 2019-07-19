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Antalya'da yaşlı teyzeyle otobüs şoförünün kavgası

Durağa tam yanaşmadığı gerekçesiyle, halk otobüsüne engelli aracıyla binemediğini sitem ederek söylen yaşlı kadınla otobüs şoförü arasında tartışma çıktı.

İHA | 19.07.2019 - 15:40..
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Serik Caddesi üzerinde seyreden halk otobüsü, park halindeki bir araçtan ötürü durağa yanaşamadı.

Durakta engelli aracıyla bekleyen yaşlı bir kadın ise otobüs rampasını kullanamayınca diğer yolcuların yardımıyla otobüse bindirildi. Duruma sinirlenen yaşlı kadın, otobüs içerisinde şoföre sitem etmeye başladı. Şoförü haklı gören bazı yolcularla da münakaşaya giren yaşlı kadın, tepkisine devam edince şoför otobüsü kenara çekti.

"ARKADA ARABA VARDI"

Ardından koltuğundan kalkıp yaşlı kadının yanına kadar gelen şoför, “Teyzecim bak ben size saygısızlık yapmadım. Durdum sizi aldım. Arkada araba vardı diyorum" dedi.

Yaşlı teyzenin şoföre engelli rampası sitemi

"ÇEKMEYE MECBURSUN, ARABA SONRADAN GELDİ"

Yaşlı kadın da "Çekmeye mecbursun. Ben seni tanıdım, sen beni tanıdın mı? Araba sonradan geldi” diyerek tepkisini sürdürdü.

"PSİKOLOJİMİ BOZDUN TEYZE"

Bunun üzerine şoförün, “Sen benim psikolojimi bozdun, sürmüyorum arabayı. İstersen geç sen kullan” sözlerine ise "Sürmezsen sürme" diye karşılık verdi. Görüntü kaydı burada biterken, olayın tatlıya bağlandığı ve şoförün yaşlı teyzenin gönlünü aldıktan sonra yoluna devam ettiği bildirildi.

Antalya'da yaşlı teyzeyle otobüs şoförünün kavgası

Antalya'da yaşlı teyzeyle otobüs şoförünün kavgası

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