Antalya'da yayaya çarpan kadın gözyaşı döktü

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Antalya'da Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde plaka ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, cadde üzerinde bulunan yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan yabancı uyruklu kadına çarptı.

Otomobilin camına çarparak yola savurulan yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZYAŞLARI DÖKTÜ

Bu sırada kazanın şokunu atlatarak araçtan inen kadın sürücü, yerde yatmakta olan yaralıyı görünce gözyaşlarına boğuldu.

"GÖZÜME SİNEK KAÇTI"

"Gözüme sinek kaçtı, görmedim" diyerek gözyaşı döken kadın sürücü, kanlar içerisinde yerde yatan yaralıya "Hareket etme, ne olur hareket etme" dedi.

Büyük panik yaşayan ve gözyaşları içindeki kadını, kazayı görerek olay yerine gelen çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.