Antalya'daki plajlar için mavi bayrak başvurusu yapılacak

Antalya doğal güzellikleri ve plajlarıyla, yaz aylarında yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyor. Kentin iki büyük sahili Lara ve Konyaaltı arasında bulunan, doğal güzelliğiyle son yıllarda turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği falezler bölgesindeki plajlarda, havanın ısınmasıyla çalışmalar yapılmaya başlandı.

MAVİ BAYRAK BAŞVURUSU

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'nın doğa harikası falezlerinin denizle birleştiği noktada yer alan 5 plaj için mavi bayrak başvurusunda bulunduklarını bildirdi.

Geçen yıl 4 plaja mavi bayrak almaya hak kazandıklarını belirten Uysal, "Bu yıl hedefimiz beşte beş. Yani beş plajımıza da mavi bayrak almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AKDENİZ'İN MAVİLİKLERİYLE BULUŞTURDUK

Plajların, birinci derece doğal sit alanı falezlerin kıyı bandında bulunduğuna işaret eden Uysal, "Belediye olarak ilk falez plajımızı 2016'da hizmete açtık. Yoğun ilgi olunca, mücadelenin sonucunda Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonundan alınan izin ve onaylar doğrultusunda, bu kıyı oluşumuna hiçbir zarar vermeden komşularımızı, falezlerden Akdeniz'in mavilikleriyle buluşturduk."

Uluslararası bir standart olarak mavi bayrağın önemine dikkati çeken Uysal, bunun, deniz suyunun temizliğini, çevre yönetimine verilen önemi, plajları kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güveliği garanti ettiğini de belirtti.