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S-400 sevkiyatı için 7. uçak Mürted'e indi

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Bitlis'te 13 yaşındaki kızı taciz eden sapık

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1 Suriye sınırına askeri sevkiyat TSK, Suriye sınırına fırtına obüs, tank ve topçu bataryası ile mühimmat sevkiyatı yaptı.

2 Mardin'de 7 kilo patlayıcı madde ele geçirildi İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından yapılan ortak çalışmayla 7 kilogram patlayıcı madde bulundu.

3 Antalya'nın deniz suyu sıcaklığı arttı Antalya'da deniz sıcaklığı 28,5 derece, hava sıcaklığı ise 27,8 derece olarak ölçüldü.

4 Nepal'de sel felaketi: 50 ölü Muson yağmurlarının etkili olduğu Nepal'de sel felaketinde ölenlerin sayısı 50'ye çıktı.

5 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlar FETÖ'nün 251 kişiyi şehit ederek hain emellerini gerçekleştirmek istediği darbe girişiminde, yaşananların üzerinden 3 yıl geçti.

6 Beşiktaş'ın mor forması sızdı Adidas geçtiğimiz günlerde Beşiktaş formalarını, henüz tanıtımı yapılmadan yanlışlıkla satışa çıkarmıştı. Bugün siyah-beyazlı ekibin bir forması daha internete sızdı.