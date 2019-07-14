Antalya'nın deniz suyu sıcaklığı arttı

Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geride bıraktı.
TATİLCİLER ŞAŞIRDI
Konyaaltı Sahili'ne gelenler aradıkları serinliği bulamayınca şaşkınlıklarını gizleyemedi.
DENİZ SUYU SICAKLIĞI HAVA SICAKLIĞINI GEÇTİ
Turizmin başkenti Antalya'da hava sıcaklığı 27,8, deniz suyu sıcaklığı 28,5 derece ölçüldü.
SAHİLİN DOLULUĞU DİKKAT ÇEKTİ
Deniz suyu sıcaklığının hava sıcaklığını geçmesi nedeniyle tatilciler aradıkları serinliği bulamadı. Hafta sonu olması dolayısıyla sahilin doluluğu göze çarptı.