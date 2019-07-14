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Antalya'nın deniz suyu sıcaklığı arttı

Antalya'da deniz sıcaklığı 28,5 derece, hava sıcaklığı ise 27,8 derece olarak ölçüldü.

DHA | 14.07.2019 - 14:32..
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Antalya'nın deniz suyu sıcaklığı arttı

Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geride bıraktı.

TATİLCİLER ŞAŞIRDI

Konyaaltı Sahili'ne gelenler aradıkları serinliği bulamayınca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI HAVA SICAKLIĞINI GEÇTİ

Turizmin başkenti Antalya'da hava sıcaklığı 27,8, deniz suyu sıcaklığı 28,5 derece ölçüldü.

Antalya'nın deniz suyu sıcaklığı arttı

SAHİLİN DOLULUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Deniz suyu sıcaklığının hava sıcaklığını geçmesi nedeniyle tatilciler aradıkları serinliği bulamadı. Hafta sonu olması dolayısıyla sahilin doluluğu göze çarptı.

Antalya'nın deniz suyu sıcaklığı arttı

Antalya'nın deniz suyu sıcaklığı arttı

Antalya'nın deniz suyu sıcaklığı arttı

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