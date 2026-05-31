Antalya'ya tatile gelen adam kargaların saldırısına uğradı

Antalya'da hem güldüren hem de şaşırtan görüntü...

Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde ilginç bir olay meydana geldi.

KARGALARIN SALDIRISINA UĞRADI

Tatil için kente geldiği öğrenilen bir vatandaş kargaların saldırısına uğradı.

Bilinmeyen bir nedenle 2 karganın saldırısına uğrayan şahıs zor anlar yaşadı.

O ANLAR KAMERADA

Üzerine doğru dalış yapan kargalardan korunmak isteyen vatandaşın yaşadığı zor anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kargalardan kaçmak için her türlü yolu deneyen şahsın çabaları sonuçsuz kaldı.

"OTELE KADAR NASIL GİDECEĞİM"

Vatandaşın kargalar tarafından saldırıya uğradığı o anlara kayda alan vatandaş ise yaşananları "Onlar dövecek seni kafaya koymuşlar" diyerek olayı anlattı.

Kargaların saldırısına uğrayan şahıs ise "Saldırıyorlar durmadan, otele kadar nasıl gideceğim" diyerek çaresizliğini dile getirdi.