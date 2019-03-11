taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44105
Euro
6.1231
Altın
1293.395
Borsa
100984.94
Gram Altın
226.308

Antik Roma nedir

M.Ö. 9'uncu yüzyılda İtalya Yarımadası'nda kurulan Roma şehir devletinden doğarak, tüm Akdeniz'i çevreleyen ve imparatorluk haline gelen medeniyetin adı Antik Roma deniliyor.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

Yaklaşık 1200 yıl boyunca varlığını sürdürmüş olan Roma uygarlığı bir monarşiden, oligarşi ve Cumhuriyetin bileşimi bir demokrasiye ve daha sonra da otokratik bir imparatorluğa dönüşmüştür.

Antik Roma nedir

İSTİKRARSIZLIK VE GÖÇEBE AKIMI

Fetih ve asimilasyon yollarıyla Batı Avrupa ve Akdeniz'i çevreleyen bölgede egemen olan Roma İmparatorluğu, iç istikrarsızlıkların ve özellikle de göçebe toplulukların akınlarıyla yıpranmaya başlamıştır. Bu etkiler sonucunda Hispania, Galya ve İtalya'yı içine alan Batı Roma İmparatorluğu, 5'inci yüzyılda bağımsız krallıklara bölünmüştür.

Antik Roma nedir

KARALIK ÇAĞ'IN BAŞLANGICI

İmparatorluğun batı kesiminin dağılması, tarihçiler tarafından Antik Çağlar'ın sonu, Orta Çağ'ın, aynı zamanda Karanlık Çağ'ın başlangıç tarihi olarak da kabul edilmiştir

Antik Roma nedir

"KLASİK ANTİKİTE"

Öte yandan Doğu Roma İmparatorluğu, Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında İstanbul'u fethetmesiyle son bulmuştur. Roma uygarlığı, kültürel olarak yoğun biçimde ilham ve örnek aldığı Antik Yunan ile birlikte "klasik antikite"ye dahil edilmiştir.

Antik Roma nedir

BÜYÜK ETKİYE SAHİP

Antik Roma, Batı dünyasındaki hukuk, savaş, sanat, edebiyat, mimari, teknoloji ve dil konularının gelişimine büyük katkıda bulunmuştur ve hala da günümüz dünyası üzerinde büyük etkiye sahiptir.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Evde mum nasıl yapılır

Evde mum nasıl yapılır

1
Entelektüel nedir

Entelektüel nedir

0
Yağmurlu havada fotoğraf nasıl çekilir

Yağmurlu havada fotoğraf nasıl çekilir

0
Multipl Skleroz nedir

Multipl Skleroz nedir

2
Yara bandı nasıl üretildi

Yara bandı nasıl üretildi

4
Çerimoya nedir

Çerimoya nedir

2
Nötrofil nedir

Nötrofil nedir

0
[+] Görüş bildir