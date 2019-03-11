Antik Roma nedir

Yaklaşık 1200 yıl boyunca varlığını sürdürmüş olan Roma uygarlığı bir monarşiden, oligarşi ve Cumhuriyetin bileşimi bir demokrasiye ve daha sonra da otokratik bir imparatorluğa dönüşmüştür.

İSTİKRARSIZLIK VE GÖÇEBE AKIMI

Fetih ve asimilasyon yollarıyla Batı Avrupa ve Akdeniz'i çevreleyen bölgede egemen olan Roma İmparatorluğu, iç istikrarsızlıkların ve özellikle de göçebe toplulukların akınlarıyla yıpranmaya başlamıştır. Bu etkiler sonucunda Hispania, Galya ve İtalya'yı içine alan Batı Roma İmparatorluğu, 5'inci yüzyılda bağımsız krallıklara bölünmüştür.

KARALIK ÇAĞ'IN BAŞLANGICI

İmparatorluğun batı kesiminin dağılması, tarihçiler tarafından Antik Çağlar'ın sonu, Orta Çağ'ın, aynı zamanda Karanlık Çağ'ın başlangıç tarihi olarak da kabul edilmiştir

"KLASİK ANTİKİTE"

Öte yandan Doğu Roma İmparatorluğu, Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında İstanbul'u fethetmesiyle son bulmuştur. Roma uygarlığı, kültürel olarak yoğun biçimde ilham ve örnek aldığı Antik Yunan ile birlikte "klasik antikite"ye dahil edilmiştir.

BÜYÜK ETKİYE SAHİP

Antik Roma, Batı dünyasındaki hukuk, savaş, sanat, edebiyat, mimari, teknoloji ve dil konularının gelişimine büyük katkıda bulunmuştur ve hala da günümüz dünyası üzerinde büyük etkiye sahiptir.