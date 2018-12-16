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Antik tiyatro 1500 yıl sonra güneşe kavuştu

Helenistik dönemde yapılan ve 700 yıl kullanıldıktan sonra üzeri toprakla kapanan yaklaşık 2 bin 400 yıllık Smyrna Tiyatrosu, gün yüzüne çıkarılıyor.

AA | 16.12.2018 - 13:31..
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Antik tiyatro 1500 yıl sonra güneşe kavuştu

Yaklaşık 2 bin 400 yıllık Smyrna Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) adına kazı çalışmaları yapan ekip, kentin Kadifekale yamacında kurulu tiyatrosunun bir kısmına ulaştı.

Antik tiyatro 1500 yıl sonra güneşe kavuştu

GÜN IŞIĞINA ÇIKARILDI

Yaklaşık 700 yıl kullanıldıktan sonra milattan sonra 4. yüzyılda adeta kaderine terk edilen ve 100 yıl içinde üzeri toprakla kapanan tiyatronun seyirci oturma sıralarının bir bölümü, bin 500 yıl sonra güneş ışığına kavuştu.

20 BİN KİŞİLİK TİYATRO

DEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy, "Kaynaklardaki çizimler ve kalıntıları göz önüne aldığımızda 20 bin kişilik bir tiyatro örneği ile karşılıyoruz" dedi.

Antik tiyatro 1500 yıl sonra güneşe kavuştu


"TİYATROLAR ORTADAN KALKTI"

Tiyatronun milattan sonra 4. yüzyılda kullanım dışı kaldığını belirten Ersoy, "Bu dönemde Hristiyanlığın yayılması ve bu tür etkinliklere pagan etkinlikler olduğu için izin vermemeleri tiyatroların ortadan kalkmasına neden oldu. Bu alanın terk edilmesi hızla toprakla dolmasına yol açtı. Yüz yıllık süreçte bu alan büyük ölçüde doldu" ifadelerini kullandı.

"ÜZERİNE MAHALLE KURULMUŞ"

İzmir'in 19. yüzyılda aldığı göçler sırasında tiyatronun üzerine bir mahalle kurulduğunu kaydeden Akın Ersoy, yaklaşık 100 yıl ayakta kalan mahalledeki yaklaşık 50 evin, bölgenin 1. derece arkeolojik Sit alanı ilan edilmesinin ardından 2012 yılında yıkıldığını aktardı.

Antik tiyatro 1500 yıl sonra güneşe kavuştu


6 SENE ÖNCE KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Akın Ersoy, "2012 yılından itibaren kazı çalışmalarını yürütmeye başladık. Tiyatro kazıları zahmetlidir çünkü hem dolgu seviyeleri çok yüksek hem de buradaki anıtsal yapının inşasında önemli miktarda, önemli tonajlarda bloklar kullanılıyor. Yaptığımız çalışmalarla ilk defa bin 500 yıl sonra tiyatronun oturma sıralarına ulaşmış olduk. Mahallenin ortadan kaldırılması sırasında sahne binasını bazı duvarlarına zaten ulaşılmıştı. Kazılarla birlikte oturma sıralarına da ulaştık. Gelecek sene ümit ediyoruz ki tiyatro yapılarının önemli noktalarından biri olan orkestra bölümüne ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

HEDEF ÖRREN YERİ NİTELİĞİ

Akın Ersoy, antik dönemde kentlerin birbiriyle rekabet ettiğini aktararak, "Yarışmacı bir kentin yarışmacı bir tiyatrosuyla karşı karşıyayız. Belki yeni birçok şeye tiyatro sayesinde şahit olacağız. Bundan sonraki aşama buranın ören yeri niteliği kazanması olacak" dedi.

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