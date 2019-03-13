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AP Türkiye müzakerelerini askıya alınmasını kabul etti

AP'de Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren rapor kabul edildi.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 19:32..
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AP Türkiye müzakerelerini askıya alınmasını kabul etti

Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada Türkiye'nin AB müzakerelerinin askıya alınması önerisi meclis üyelerine sunuldu. parlamenterler müzakerelerin durdurulması yönünde oy kullandı.

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısı yapan raporu kabul etti. Rapor 370'e karşı 109 oyla kabul edildi.

PİRİ: İNSAN HAKLARI İÇİN DAHA FAZLA ŞEY YAPILMALI

Raporu, parlamentonun Türkiye raportörü Kati Piri hazırladı. Piri, oylama sürecinden önce yaptığı basın toplantısında, Türkiye ile müzakere sürecinin tamamen durdurulmasının değil, askıya alınmasının önerildiğinin altını çizdi. Piri, Avrupalı liderlerin Gümrük Birliği, ticaret ve fonlar gibi araçları kullanarak Türkiye'ye insan hakları ihlallerinin önüne geçilmesi amacıyla baskı yapma çağrısında da bulundu.

İLK KEZ ASKIYA ALMA ÇAĞRISI

Raporun onaylanmasıyla, Avrupa Parlamentosu ilk kez üyelik sürecindeki aday bir ülke ile müzakerelerin askıya alınması çağrısı yapmış oldu. Bununla birlikte, parlamento oylaması sembolik önem taşıyor; Avrupa Komisyonu üzerinde bağlayıcı yetkisi bulunmuyor.

HÜKÜMETTEN İLK TEPKİ

AP'nin kararına Hükümetten ilk tepki AK Parti'den geldi. AK Parti sözcüsü eski Ömer Çelik hukuksuz karara ilişkin "Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren Türkiye Raporu’nu kabul etmiş. Bizim açımızdan değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar bu. Bu itibarsız karar, AP’nin artık aşırı sağın ideolojik güdümüne girdiğinin ilan edilmesidir. AP demokratik gelişmeye açık ve destekleyici kararlar almaktan uzaklaştı. Aşırı sağın dar penceresinden bakıyor dünyaya." ifadelerini kullandı.

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