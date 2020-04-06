Apple, 20 milyondan fazla koruyucu maske teslime etti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok şirket, koruyucu ekipmanlar üretmek için harekete geççti.

Bu şirketlerin başında gelen Apple; tedarik zincirini, çalışanlarını ve ortaklarını tıbbi maske üretmek için harekete geçirdi.

20 MİLYON MASKE ÜRETTİ

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin şimdiye kadar 20 milyondan fazla koruyucu maske ürettiğini ve teslim ettiğini açıkladı.

Cook, ''Apple, koronavirüse karşı dünya çapındaki mücadeleye kendini adadı. Tedarik zincirimiz üzerinden şimdiye kadar 20 milyondan fazla maske ürettik. Tasarım, mühendislik, operasyon ve paketleme ekiplerimiz de sağlık çalışanları için yüz koruyucu kalkanlar üretiyor.'' ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETLERLE BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

Apple, ürettiği maskeleri ihtiyaç duyulan yerlere teslim etmek için birçok hükümetle yakın temas halinde.

Şirketin ürettiği koruyucu yüz kalkanlarının ilk teslimatı ise bu hafta başında, Kaliforniya'daki bir hastaneye yapıldı.

Cook, hafta sonuna kadar 1 milyon koruyucu yüz kalkanı üreteceklerini ve teslimatın ABD dışındaki ülkelere de genişleyeceğini açıkladı.