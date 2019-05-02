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Apple 2021 yılında 5G'li iPad Pro piyasaya sürecek

Güvenilir bir Apple analisti, şirketin 2021 yılında 5G destekli bir iPad Pro modeli piyasaya sürmeyi planladığını bildirdi.

Haber Merkezi | 02.05.2019 - 09:21..
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Yeni nesil bağlantı teknolojisi 5G, kullanıcılara yüksek hızda internet ve sıfır gecikme süresi gibi önemli özellikler sunsa da henüz birçok ülke, bu teknolojiye hazır değil. Ancak Samsung ve Huawei gibi akıllı telefon üreticileri, kendi 5G destekli telefonlarını piyasaya sürerek bu teknoloji için ne kadar hazır olduklarını gösterdi.

Apple ise son aylarda yaşadığı 5G modem sıkıntısı sorununu Qualcomm ile anlaşarak çözse de yine de rakiplerinden bir hayli geride kaldığını söyleyebiliriz.

ipad ppro

5G'Lİ iPAD PRO GELECEK

Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, şirketin 2021 yılına kadar 5G modemle donatılmış bir iPad Pro'yu piyasaya süreceğini söyledi. Kuo, sinyal kaybını en aza indirmek için yeni iPad Pro'ların üretiminde sıvı kristal polimer malzeme kullanılacağını ve bu sayede daha güçlü 5G sinyalleri elde edileceğini vurguladı.

5g

Her ne kadar heniz 5G destekli bir iPhone modeli piyasaya sürmeyen Apple, yeni geliştireceği iPad Pro modeli ile kullanıcıların ilgi odağı olmak istiyor. 5G'li iPhone'lar ise büyük bir ihtimalle 2020 yılında kullanıcılar ile buluşacak.

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