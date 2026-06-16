Apple bunlardan hiç bahsetmedi: İşte iOS 27 ile iPhone'lara gelecek gizli özellikler

Teknoloji devi Apple, gerçekleştirdiği WWDC26 etkinliğinde ağırlıklı olarak yapay zeka ve Siri yeniliklerine odaklansa da yeni işletim sistemi, çok daha fazla detay barındırıyor.

Sahne arkasında kalan iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 Golden Gate güncellemeleri, kullanıcıların yıllardır yaşadığı günlük rahatsızlıkları çözen düzinelerce küçük düzeltmeyle geliyor.

KULLANICI DENEYİMİNİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARAN GİZLİ YENİLİKLER

Yeni güncelleme ile birlikte Mesajlar uygulamasındaki metin giriş alanı tamamen kişiselleştirilebilir hale getirilerek ses kaydı ve dikte düğmeleri isteğe göre ayarlanabiliyor.

Ayrıca zayıf Wi-Fi ağlarından hücresel veriye geçişler daha akıllı ve kesintisiz şekilde sağlanarak FaceTime görüşmelerinin kopması engelleniyor.

Fotoğraflar ve videolar artık kalitede düşüş yaşanmadan iCloud Paylaşılan Albümler üzerinden tam çözünürlükte paylaşılabiliyor ve bu albümlere Android ile Windows kullanıcıları da içerik yükleyebiliyor.

Kullanıcıların uzun süredir beklediği bağımsız sistem ve alarm ses seviyesi kontrolleri de nihayet zil sesinden ayrılıyor.

PERFORMANS ARTIŞI VE GELİŞMİŞ SİSTEM ARAÇLARI

İşletim sistemindeki hız iyileştirmeleri sayesinde kilit ekranı geçişleri ile uygulama başlatma süreleri yüzde 30'a varan oranda hızlanıyor.

Klavyede son ekran görüntüsünü öneren akıllı kopyala yapıştır özelliği ve Cüzdan uygulamasında özel dijital geçiş kartları oluşturma desteği de kullanım kolaylığı sağlayan yenilikler arasında.

Güç düğmesiyle erişilebilen Mac benzeri cihaz içi kurtarma seçenekleri, Fotoğraflar'daki "Benim Çektiğim Fotoğraflar" filtresi ve sesli not hızlandırma düğmesi dikkat çeken diğer yenilikler arasında bulunuyor.

Bu sonbaharda halka açık sürümü yayınlanacak olan iOS 27, günlük kullanımda yapay zeka özelliklerinden daha büyük bir konfor sunacak.