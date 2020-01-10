Apple, İngiltere'deki iPhone XR bağlantı sorunlarını kabul etti

Telefónica UK Limited olarak da bilinen, İngiltere'nin en büyük ikinci operatörü O2, son zamanlarda bazı iPhone XR sahiplerinin yaşadığı ciddi sorunlarla uğraşmak zorunda kaldı.

Bazı O2 müşterileri, gün içinde birkaç kez iPhone XR'daki şebeke sinyallerinin kesildiğini belirtirken, birçok kullanıcı ise arama yapamadığından, mesaj atamadığından ve 4G şebekesinin kesildiğinden şikayet etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan O2 sözcüsü, ''iPhone XR kullanan bazı müşterilerimizi etkileyen bu sorunu çözmek için ortaklarımızla ciddi şekilde çalışıyoruz. Sabreden müşterilerimize teşekkür ederiz.'' ifadelerini kullandı.

APPLE SORUNU DOĞRULADI

Apple, İngiltere'deki kullanıcıların yaşadığı hatayı kabul ederken, yeni bir yazılım güncellemesi ise sorunun çözüleceğini açıkladı. Bu nedenle sorundan etkilenen kullanıcılar, yeni yazılım güncellemesini beklemek zorunda kalacak.

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