Apple, iPhone üretimini 80 milyon artıracak

Bugün sizlerle paylaştığımız haberimizde, Apple'ın şubat ayının üçüncü haftasında planladığı iPhone seri üretimini, koronovirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe erteleyebileceğinden bahsetmiştik.

Ancak genel olarak baktığımızda Apple, bu yılın geçen yıldan çok daha yoğun geçeceğini düşünüyor. Şirket, tedarikçi firmalarından yılın ilk yarısında, iPhone üretimini yüzde 10 (80 milyon adet) artırmalarını istedi.

TEDARİKÇİ FİRMALAR BİRAZ TEDİRGİN

Apple her ne kadar üretimin artırılmasını istese de şirketin tedarikçi firmalar, bu karara biraz temkinli yaklaşıyor. Yüzde 10 gibi yüksek oranlı bir artışın hemen gerçekleşemeyebileceğine dikkat çeken tedarikçiler, fazla iyimser olma konusunda dikkat etmeleri gerektiğini söylüyor.

Ayrıca Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle Apple'ın üretimleri erteleyeceği söyleniyor. Ancak genel olarak baktığımızda Apple'ın 2020 planları oldukça büyük.

Şirket, gelecek ay tanıtmayı planladığı uygun fiyatlı iPhone modeliyle de satışları epey artırmayı planlıyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.