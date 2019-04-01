Apple, kablosuz şarj projesi AirPower'ı iptal etti

Apple, 2017 yılının eylül ayında düzenlediği bir etkinlikte iPhone 8 ve iPhone X ile beraber yeni AirPower kablosuz şarj cihazını tanıtmıştı. Aynı anda üç Apple ürününü şarj edebileceği söylenen AirPower kablosuz şarj kitinin, ardından 2018'in Mart ayında tanıtılacağına dair söylentiler ortaya çıkmış, ancak bu tarihte de hiçbir tanıtım gerçekleşmemişti.

Apple, AirPower projesinde tamamen başarısız olduğunu nihayet kabul etti. Şirket, yaptığı resmi açıklamada AirPower kablosuz şarj cihazlarının tamamen iptal edildiğini açıkladı.

APPLE'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Apple'ın donanımdan sorumlu başkan yardımcısı Dan Riccio, AirPower'ların iptal edildiğine dair aşağıdaki açıklamayı yayınladı:

''Şimdiye kadar oldukça yoğun bir çaba sarfettikten sonra, AirPower projesinin, hedeflediğimiz yüksek standartlara ulaşamayacağına karar verdik. AirPower tanıtım etkinliğini dört gözle bekleyen müşterilerimizden özür dileriz. AirPower şarj kitini iptal ettik, ancak gelecekteki teknolojinin kablosuz bağlantılar üzerinde yoğunlaşacağına inanıyoruz ve bu yönde çalışmalarımız devam ediyor.''

Daha önce başladığı bir projeyi şimdiye kadar iptal ettiği görülmeyen Apple, öyle görünüyor ki kendi başarısızlığını kabul etmiş durumda. Uzmanlara göre bu durum, Apple'ın üstün yeteneklerinin kaybolduğu görüşünü de doğuracak.

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