taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.68205
Euro
6.3958
Altın
1289.83
Borsa
92972.98
Gram Altın
235.594

Apple, kablosuz şarj projesi AirPower'ı iptal etti

Apple, aylardır konuşulan kablosuz şarj sistemi AirPower projesini iptal ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 01.04.2019 - 11:01..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Apple, 2017 yılının eylül ayında düzenlediği bir etkinlikte iPhone 8 ve iPhone X ile beraber yeni AirPower kablosuz şarj cihazını tanıtmıştı. Aynı anda üç Apple ürününü şarj edebileceği söylenen AirPower kablosuz şarj kitinin, ardından 2018'in Mart ayında tanıtılacağına dair söylentiler ortaya çıkmış, ancak bu tarihte de hiçbir tanıtım gerçekleşmemişti.

Apple, AirPower projesinde tamamen başarısız olduğunu nihayet kabul etti. Şirket, yaptığı resmi açıklamada AirPower kablosuz şarj cihazlarının  tamamen iptal edildiğini açıkladı.

apple

APPLE'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Apple'ın donanımdan sorumlu başkan yardımcısı Dan Riccio, AirPower'ların iptal edildiğine dair aşağıdaki açıklamayı yayınladı:

''Şimdiye kadar oldukça yoğun bir çaba sarfettikten sonra, AirPower projesinin, hedeflediğimiz yüksek standartlara ulaşamayacağına karar verdik. AirPower tanıtım etkinliğini dört gözle bekleyen müşterilerimizden özür dileriz. AirPower şarj kitini iptal ettik, ancak gelecekteki teknolojinin kablosuz bağlantılar üzerinde yoğunlaşacağına inanıyoruz ve bu yönde çalışmalarımız devam ediyor.''

airpower

Daha önce başladığı bir projeyi şimdiye kadar iptal ettiği görülmeyen Apple, öyle görünüyor ki kendi başarısızlığını kabul etmiş durumda. Uzmanlara göre bu durum, Apple'ın üstün yeteneklerinin kaybolduğu görüşünü de doğuracak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde

673
CHP ile AK Parti'den İstanbul açıklamaları

CHP ile AK Parti'den İstanbul açıklamaları

597
CHP'lilerin hedefinde yeniden Buket Aydın var

CHP'lilerin hedefinde yeniden Buket Aydın var

288
Ekrem İmamoğlu YSK'nın verilerini teyit ettiğini açıkladı

Ekrem İmamoğlu YSK'nın verilerini teyit ettiğini açıkladı

669
Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını yaptı

421
Ankara'da seçim sonuçları

Ankara'da seçim sonuçları

190
Bayram Şenocak: 3870 oy farkla Yıldırım kazandı

Bayram Şenocak: 3870 oy farkla Yıldırım kazandı

182
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir