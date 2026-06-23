Apple M6 işlemcili Mac modelleri sonbaharda satışa çıkabilir

Teknoloji devi Apple, merakla beklenen yeni nesil M6 çipini bu sonbaharda piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Yeni işlemcinin, ilk olarak şirketin üzerinde çalıştığı söylenen üst düzey MacBook Ultra modelinde yer alması bekleniyor.

YENİ MACBOOK ULTRA ÖZELLİKLERİ İLE FARK YARATACAK

Yeniden tasarlanan MacBook Ultra modelinin; OLED ekran, dokunmatik ekran desteği ve Dynamic Island gibi yenilikçi özellikler sunması bekleniyor.

Güçlü kullanıcıları hedefleyen bu bilgisayarda M6 Pro ve M6 Max işlemci seçenekleri yer alabilir.

Bloomberg'den Mark Gurman, M6 çipinin beklenenden daha erken bir tarihte kullanıcılarla buluşabileceğini öne sürüyor.

Bu doğrultuda henüz M5 sürümüne geçiş yapmayan iMac, Mac mini ve Mac Studio modellerinin de sonbahardaki lansmanla birlikte M6 serisine katılması öngörülüyor.