Apple Music, tamamen ücretsiz bir abonelik paketi sunmaya hazırlanıyor
Apple Music'in uygulama kodlarında keşfedilen yeni detaylar, platformun yakında Spotify benzeri ücretsiz bir abonelik katmanı sunabileceğini gösteriyor.
Teknoloji devi Apple, popüler müzik yayın hizmeti Apple Music için kısıtlı özelliklere sahip ücretsiz bir üyelik katmanı sunmayı planlıyor.
Yapılan son sistem analizleri, kullanıcıların premium hesap edinmeden de platformu belirli sınırlamalarla kullanabileceğini gösteriyor.
UYGULAMA KODLARINDA KEŞFEDİLDİ
MacRumors analisti Aaron Perris, uygulamanın Android beta sürüm kodlarında ücretsiz dinleme özelliklerine dair kritik referanslar saptadı.
Bu verilere göre ücretsiz katmandaki kullanıcılar, müzik dinlerken yalnızca sınırlı sayıda parçayı atlama hakkına sahip olacak.
YETERSİZ ABONE BÜYÜMESİ STRATEJİ DEĞİŞTİRDİ
Şirketin müzik yöneticisi Oliver Schusser geçmişte ücretsiz modellere sanatçılara zarar verdiği gerekçesiyle karşı çıksa da araştırma raporları platformun abone büyümesini yetersiz buluyor.
Apple'ın rakiplerine karşı kullanıcı kazanmak adına bu sürpriz adımı önümüzdeki hafta gerçekleşecek WWDC konferansında açıklaması bekleniyor.