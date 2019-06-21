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Apple, üretimi Çin dışına çıkarmak için tedarikçilere haber gönderdi

Apple, üretim kapasitesinin yüzde 15 ila yüzde 30'unu Çin dışına çıkarmak için maliyet hesaplaması yapıyor.

REUTERS | 21.06.2019 - 09:06..
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ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları devam ederken dünya devi Apple artık Çin'e bağlı kalmak istemiyor. Çin'deki tedarik zincirini yeniden yapılandırmak isteyen şirket, bu konuda ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha göstererek tedarikçilerine haber yolladı.

Japonya'nın Nikkei gazetesi, Apple'ın başlıca tedarikçilerinden üretim kapasitesinin yüzde 15 ila yüzde 30'unu Çin'den Güneydoğu Asya'ya taşımanın maliyete etkilerini değerlendirmelerini istediğini bildirdi.

Nikkei'de yer alan ve birçok kaynağa dayandırılan habere göre Apple'ın talebi, uzun süredir devam eden Çin-ABD ticaret anlaşmazlığının bir sonucu, ancak ticaret konusundaki varılacak çözüm şirketin kararında bir değişikliğe yol açmayacak.

apple

APPLE ÇİN'E BAĞLI KALMAK İSTEMİYOR

Nikkei, Apple'ın Çin'deki üretime büyük ölçüde bağlı olmanın risklerinin çok fazla olduğuna ve bu risklerin arttığına karar verdiğini belirtti.

Nikkei haberine göre başlıca iPhone tedarikçileri Foxconn , Pegatron Corp, Wistron Corp, başlıca MacBook üreticisi Quanta Computer Inc, iPad üreticisi Compal Electronics Inc ve AirPods üreticileri Inventec Corp, Luxshare-ICT ve Goertek'ten Çin dışındaki seçenekleri değerlendirmeleri istendi.

APPLE

Üretimin taşınması için düşünülen ülkeler arasında Meksika, Hindistan, Vietnam, Endonezya ve Malezya yer alıyor. Nikkei'de yer alan habere göre görüşmelerin gizli olması nedeniyle adının açıklanmasını istemeyen kaynaklar Hindistan ve Vietnam'ın akıllı telefonlar için en çok tercih edilen ülkeler arasında olduğunu belirttiler.

Eğer Apple, maliyet konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamazsa üretimin üçte biri Çin dışında yapılarak yavaş yavaş Çin'e bağımlılık azaltılmış olacak.

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