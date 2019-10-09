Apple Watch için geliştirilen uyku takibi özelliği sızdırıldı

Şimdiye kadar ortaya çıkan söylentiler, yeni Apple Watch modeli ile birlikte bir de uyku takibi uygulaması tanıtılacağını gösteriyordu. Ancak Apple'ın etkinliği üzerinden haftalar geçmesine rağmen böyle bir uygulamadan ve özellikten hiç bahsedilmedi.

Apple'ın, Apple Watch modellerinde bulunan Alarmlar uygulaması için yayınladığı yeni bir ekran görüntüsü, uyku izleme özelliğinin çok yakında Apple Watch cihazlarına geleceğini gösteriyor.

APPLE GÖRÜNTÜYÜ KALDIRDI

Apple'ın, Alarmlar uygulaması için paylaştığı yukarıdaki görüntüde, ''Yatma zamanınızı ayarlayın ve Sleep uygulaması ile uyanın.'' ibaresi yer alıyor. İlk olarak MacRumors tarafından keşfedilen ekran görüntüsü, Apple'ın Sleep adından yeni bir uyku takibi uygulaması yayınlayacağını gösteriyor. Apple ise, yayınladıktan kısa bir süre sonra yukarıdaki görseli kaldırdı.

APPLE WATCH UYKU VERİLERİNİZİ KAYDEDECEK

Apple'ın “Sleep” adını verdiği uyku takibi özelliği sayesinde Apple Watch modelleri; siz uyurken hareketinizi, kalp atış hızınızı ve çıkardığınız sesleri sensörler yardımıyla kaydederek uyku kalitenizi hesaplayacak.

Akıllı saatinizin topladığı veriler, daha sonra Apple'ın sağlık uygulamasına aktarılacak. Apple, ayrıca uyku takibi özelliği için kullanıcılara yeni bir uygulama daha sunacak.

Uyku takibi özelliğini kullanabilmeniz için saatinizin kolunuzda olması gerekiyor. Ancak kullanıcılar, gece yatarken genellikle akıllı saatlerini şarjda bırakıyor. Apple ise bu durumun önüne geçebilmek için yeni bir bildirim özelliği de sunacak. Bu özellik sayesinde Apple, kullanıcılara saatlerini gündüz şarj etmelerini hatırlatan bir akıllı bildirim gönderecek.

EK DONANIM GEREKTİRMİYOR

Apple'ın, uyku takibi özelliğinin kullanılabilmesi için ek bir donanım gerektirmeyeceği konuşuluyor. Şirket bu sayede, uyku takibi özelliğini daha eski Apple Watch modelleri için de yayınlayabilir. Bu konu hakkında daha fazla bilgi elde edebilmemiz için biraz beklememiz gerekecek.

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