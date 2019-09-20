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Apple, yeni iPad Pro'da iPhone 11 kamera tasarımını kullanabilir

Apple, çok konuşulan kare tasarımlı kameraları, yeni iPad Pro modellerine de getirebilir.

Haber Merkezi | 20.09.2019 - 12:24..
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Bu yılın başlarında, yeni iPhone modellerinin kare şeklinde büyük kamera tasarımına sahip olacağı iddiaları ortaya atılmış, sonraki aylarda ise bu iddialar, sızdırılan görüntülerle desteklenmişti. Kullanıcılar tarafından aylardır eleştirilen yeni kamera tasarımı üzerinde hiçbir değişiklik yapmayan Apple, geçtiğimiz günlerde tanıttığı iPhone 11 serisinde aynı tasarıma yer vermişti.

iPhone 11

iPAD PRO MODELİNDE DE AYNI TASARIM KULLANILABİLİR

Yeni nesil Apple iPad Pro'yu bekleyen kullanıcılar, kamera tasarımıyla yine hayal kırıklığına uğrayabilir. Yakın zamanda internette sızdırılan yeni bir iPad görüntüsüne göre Apple, iPhone 11 serisinde kullandığı kamera tasarımından vazgeçmeyecek.

Aşağıdaki fotoğrafta yer alan yeni iPad Pro tasarımı, sol üst tarafta yer alan kameralar nedeniyle kullanıcılar tarafından oldukça eleştirildi.

mockup

Apple'ın, yeni iPad Pro modellerinde yukarıdaki gibi bir tasarım benimseyip benimsemeyeceği şu an için bilinmiyor. Ancak, aylar önce ortaya çıkan yeni iPhone 11 tasarımlarının doğru çıktığını düşünürsek; yeni iPad Pro, özellikle kamera tasarımıyla hayal kırıklığı yaratabilir.

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