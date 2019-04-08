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Apple'dan iPhone XE adında küçük bir telefon gelebilir

Apple, iPhone 11 serisi ile beraber iPhone XE adında küçük bir telefon daha duyurabilir.

DHA | 08.04.2019 - 09:25..
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Apple'ın eylül ayında iPhone 11 serisi ile sevenlerinin karşısına çıkması bekleniyor, ancak şirketin asıl sürprizi üç kamerasıyla dikkat çeken iPhone 11 değil.

Apple'ın, iPhone XE adında 4.8 inç'lik küçük bir ekrana sahip özel bir telefon daha tanıtacağı iddia ediliyor.

Henüz Apple tarafından bu konuda bir açıklama yapılmamış olsa da Apple'a yakın kaynakların iddiasına göre Apple bugüne kadarki en küçük iPhone'u için kolları sıvadı.

apple

DAHA KÜÇÜK BİR iPHONE GELEBİLİR

4.8 inç OLED ekrana sahip olması beklenen bu özel telefon, iPhone X'te olduğu gibi ana ekran üzerinde Home butonu yer almayacak. iPhone XE'nin ayrıca Face ID teknolojisi ile birlikte gelmesi ve kullanıcılara çerçevesiz bir ekran deneyimi sunması bekleniyor.

7nm A12 işlemciden güç alması beklenen iPhone XE'nin iPhone XR modellerinde gördüğümüz tek kamera yapısının bu cihazda da karşımıza çıkacağı gelen bilgiler arasında. Daha küçük bir ekrana sahip olmasından dolayı iPhone XE, iPhone 11'in ucuz bir alternatifi olarak raflardaki yerini alacak.

apple

2019'un başından itibaren düşük iPhone satışlarından bir hayli dert yanan Apple,, özellikle Çin'deki iPhone fiyatlarında büyük indirimler gerçekleştirmişti. Şirket, şimdilerde ise daha ucuz telefonlar üreterek iPhone satışlarını artırmayı planlıyor.

Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen iPhone 11 ile ilgili hazırladığımız videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

iPhone 11 hangi özelliklere sahip olacak? YouTube'tan İZLE

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