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Apple'ın 2. çeyrek gelirleri geçen yıla göre yüzde 5 düştü

Apple'ın 2019 yılı ikinci çeyreğindeki gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında geriledi.

DHA | 01.05.2019 - 13:03..
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Apple, son aylarda düşük iPhone satışların şikayet ederek Çin'deki fiyat politikalarında değişikliğe gitme kararı almıştı. Şirket, Çin'deki iPhone fiyatlarını düşürmesine rağmen yine istediği satış rakamına ulaşamamış ve bir kez daha fiyatları indirme yoluna gitmişti.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın, 2019 mali yılı ikinci çeyreğinde gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 düşüşle 58 milyar dolara geriledi.

Apple'dan yapılan bilanço açıklamasında, toplam gelirlerin yüzde 61'inin uluslararası satışlardan geldiği belirtilirken, şirketin bu dönemdeki net gelirlerinin de aynı dönemde yüzde 16 düşüşle 11.6 milyar dolara gerilediği vurgulandı.

tim cook

Apple CEO'su Tim Cook, 2019 mali yılı ikinci çeyreğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hizmetler tarafında tüm zamanların rekorunın yanında, giyilebilir teknoloji, ev ve aksesuar kategorilerinde yakaladığımız güçlü ivme ile mart döneminde yeni bir çeyrek rekorunu gösteren bilançomuz, toplam 1.4 milyar aktif aygıtla kurulu sistemimizin süren gücünü yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Tim Cook ayrıca, iPad tarafında altı yılın en güçlü büyümesini yakaladıklarını ve yenilikçi donanım, yazılım ve hizmetler tarafında heyecan verici gelişmeler yaşandığını vurguladı.

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