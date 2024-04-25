Bilim insanları saniyeler içinde şarj olabilen batarya geliştirdi Güney Koreli bilim insanları sadece birkaç saniye içinde şarj olabilen bir batarya geliştirdiklerini duyurdu.

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Lityumdan 500 kat daha fazla miktarda bulunan Sodyum, son zamanlarda sodyum iyon pil teknolojilerindeki potansiyeli nedeniyle büyük ilgi görüyor.

Ancak mevcut sodyum iyon piller, daha düşük güç çıkışı, kısıtlı depolama özellikleri ve daha uzun şarj süreleri gibi temel sınırlamalarla karşı karşıya.

Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'ndeki Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünden Profesör Jeung Ku Kang liderliğindeki bir araştırma ekibi; yüksek enerjili, yüksek güçlü bir hibrit sodyum iyon pil geliştirdi.

Saniyeler içinde şarj oluyor

Güney Koreli bilim insanları, yeni bataryanın birkaç saniye içerisinde tam şarj olabildiğini söylüyor.

Yenilikçi hibrit enerji depolama sistemi, genellikle pillerde kullanılan anot malzemelerini süper kapasitörlere uygun katotlarla birleştiriyor.

Bu kombinasyon, cihazın hem yüksek depolama kapasitelerine hem de hızlı şarj-deşarj oranlarına ulaşmasını sağlayarak, cihazı lityum iyon pillere uygun bir yeni nesil alternatif haline getiriyor.

Bataryaların, çeşitli elektronik cihazlarda daha geniş uygulamalara sahip olacağını tahmin ediliyor.

Yeni teknoloji, elektrikli otomobil akülerinin şarj kapasitesini önemli ölçüde yükselterek ve mevcut elektrikli araçların menzilini iki katından fazla artırarak menzil endişesini ortadan kaldırabilir.