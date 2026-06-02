Apple'ın akıllı gözlüğünün teknik özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı

Teknoloji devi Apple, giyilebilir teknoloji pazarında lider konumda olan Meta Ray-Ban modellerini tahtından etmek için ilk akıllı gözlük modeli üzerinde çalışıyor.

Paylaşılan yeni bilgilere göre merakla beklenen Apple Glass modelinin 2027 yılının sonlarında piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Yakında CEO'luk görevinden ayrılacak olan Tim Cook, bu projeyi şirketin en büyük önceliklerinden biri olarak görüyor.

Eylül ayında görevi devralacak olan John Ternus ise son iki yıldır ürün geliştirme ekibine liderlik ederek projenin itici gücü konumunda bulunuyor.

TASARIM VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER

Apple Glass rakiplerinden sıyrılmak amacıyla oval şekilli kameralar, benzersiz renk seçenekleri ve farklı çerçeve stilleriyle tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Gözlükte fotoğraf ve video çekimi için kameralar ile telefon görüşmeleri, bildirimler ve müzik için gelişmiş mikrofon ve hoparlör sistemleri yer alacak.

YAPAY ZEKA VE SAĞLIK ODAKLI GELECEK

Akıllı gözlük, Siri aracılığıyla kullanıcıların isteklerine anında yanıt verebilen çok modlu bir yapay zeka teknolojisine sahip olacak.

Şirket, zamanla bu cihazı artırılmış gerçeklik teknolojileriyle donatarak insanların görme biçimini iyileştiren bir sağlık aygıtına dönüştürmeyi amaçlıyor.