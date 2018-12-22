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Arabasına F-4 jet motoru taktı

Smart marka arabasının yavaş hızından bunalan bir Amerikalı sürücü, jet motorunu aracına monte ederek saatte 354 kilometre hıza kadar ulaşmayı başardı.

Özel İçerik | 22.12.2018 - 17:00..
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Arabasına F-4 jet motoru taktı

Amerika’nın Colorado eyaletinde yaşayan Bill Berg, 2008’de ilk olarak bir helikopter motorunu arabaya monte ederek sürüş denemesi gerçekleştirmişti.

Başarısızlıkla sonuçlanan bu denemeden sonra gözünü karartan Berg, geçtiğimiz günlerde F-4 Phantom jet motorunu arabaya monte ederek sonuca ulaştı. Kasabada yüzlerce kişinin izlediği bir gösteriyle marşı çalıştıran çılgın muciti görenler, gözlerine inanamadı.

Arabasına F-4 jet motoru taktı

9 SANİYEDE 280 KİLOMETRE/SAAT HIZ

SmartForTwo’ya jet motoru takan Berg’in bu çift koltuklu aracın tek koltuğundan ferahat etmek zorunda kaldı. Otomobilin yolcu koltuğunu tamamen kaplayan motor  9 saniye içerisinde 280 km/sa hıza ulaşabiliyor.

Arabasına F-4 jet motoru taktı VİDEO

5 DAKİKADA 360 LİRA YAKIYOR

5 dakika içerisinde  56 litre yakıt tüketen bu motor Türk parasına çevrildiğinde yaklaşık 360 TL yakıt tüketiyor. Çılgın tasarımcı Berg aldığı haz karşısında yakıt masrafını düşünmediğini söylüyor.

Arabasına F-4 jet motoru taktı

Bill Berg, F-4 Phantom motorlu araçların seri üretimi için birkaç firma ile görüştüğünü sözlerine ekledi

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