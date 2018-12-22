Amerika’nın Colorado eyaletinde yaşayan Bill Berg, 2008’de ilk olarak bir helikopter motorunu arabaya monte ederek sürüş denemesi gerçekleştirmişti.

Başarısızlıkla sonuçlanan bu denemeden sonra gözünü karartan Berg, geçtiğimiz günlerde F-4 Phantom jet motorunu arabaya monte ederek sonuca ulaştı. Kasabada yüzlerce kişinin izlediği bir gösteriyle marşı çalıştıran çılgın muciti görenler, gözlerine inanamadı.

9 SANİYEDE 280 KİLOMETRE/SAAT HIZ

SmartForTwo’ya jet motoru takan Berg’in bu çift koltuklu aracın tek koltuğundan ferahat etmek zorunda kaldı. Otomobilin yolcu koltuğunu tamamen kaplayan motor 9 saniye içerisinde 280 km/sa hıza ulaşabiliyor.

Arabasına F-4 jet motoru taktı VİDEO

5 DAKİKADA 360 LİRA YAKIYOR

5 dakika içerisinde 56 litre yakıt tüketen bu motor Türk parasına çevrildiğinde yaklaşık 360 TL yakıt tüketiyor. Çılgın tasarımcı Berg aldığı haz karşısında yakıt masrafını düşünmediğini söylüyor.

Bill Berg, F-4 Phantom motorlu araçların seri üretimi için birkaç firma ile görüştüğünü sözlerine ekledi