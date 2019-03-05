Araca köpek bağlayıp kilometrelerce sürüklediler

Bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, fabrikada yaklaşık olarak 2 milyon TL maddi hasar oluştu.

7

Bakan Pakdemirli'den kırmızı et açıklaması

Bakan Bekir Pakdemirli, “Türkiye bugün balığı da, kanatlıyı da ihraç edecek durumdadır. İnşallah 2 ile 3 sene içerisinde kırmızı eti de ihrac edecek duruma geleceğiz” dedi.