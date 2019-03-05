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Araca köpek bağlayıp kilometrelerce sürüklediler

İzmir'in Bergama ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler, köpeği otomobilin arkasına iple bağlayıp, yolda kilometrelerce sürükledi.

DHA | 05.03.2019 - 20:42..
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Olay, Bergama ilçesi Kozak Yaylası yolu üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü ve yanında bulunan arkadaşı, köpeği boğazından 35 KDC 14 plakalı

Araca köpek bağlayıp kilometrelerce sürüklediler otomobilin arka tamponuna bağlayıp, yolda kilometrelerce sürükledi.

HAYVANA İŞKENCE ETTİLER

Bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydeden sürücüler, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen ve tekrar paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

Görüntüleri izleyenler, köpeğe işkence yapanların yakalanıp, cezalandırılmasını istedi. Jandarma ekiplerince otomobil sürücüsü ile yanındakinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Araca köpek bağlayıp kilometrelerce sürüklediler VİDEO

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