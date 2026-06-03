Aral Şimşir bakın nereli çıktı: Formasında plaka kodunu taşıyor

FC Midtjylland’da geçirdiği muazzam sezona ve hücum hattındaki durdurulamaz performansına rağmen 2026 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmeyen Aral Şimşir, futbol gündeminin merkezine oturdu.

Kulüp düzeyindeki başarısıyla parmak ısırtan genç yıldızın milli takım tercihleri ve kadro dışı kalması tartışılırken, taraftarlar onun saha dışındaki hikayesini de mercek altına aldı.

Futbol kamuoyunu ikiye bölen bu gelişmenin ardından, genç oyuncunun gururla formasında taşıdığı memleketi merak konusu oldu.

Aral Şimşir’in memleketi neresi?

19 Haziran 2002 tarihinde Danimarka'nın Køge kentinde dünyaya gelen Aral Şimşir, genç yaşına rağmen profesyonel kariyerinde basamakları hızla tırmanarak büyük bir deneyim kazandı. Danimarka'da büyüyen ve Avrupa futbolunun disipliniyle yetişen genç yıldız, her ne kadar yurt dışında yaşasa da Türk kökenli gurbetçi bir ailenin evladı olarak bağlarını hiçbir zaman koparmadı. Yıldız oyuncunun aslen Sivaslı olduğunu öğrenen futbolseverler, onun bu aidiyet duygusuna hayran kalıyor.

Forma numarası “58”

Aral Şimşir’i diğer gurbetçi oyunculardan ayıran en sempatik detay ise kulüp kariyerinde giydiği forma numarası oldu. Sahaya çıktığı her maçta 58 numaralı formayı terleten başarılı oyuncu, bu özel tercihiyle memleketi Sivas'ın plaka kodunu taşıyor.