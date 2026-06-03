Oyuncu Zeynep Atılgan tatilde! Pozlarını paylaştı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

TRT1'nin reyting rekorları kıran dizisi Taşacak Bu Deniz, cuma akşamı yayınlanacak olan 31. bölümüyle sezon finali yapacak.

ÇEKİMLERİ BİTER BİTMEZ GİTTİ

Kendi çekimlerini tamamlayan Zeynep Atılgan, sezonun yorgunluğunu atmak için hemen tatile çıktı.

YURT DIŞI TERCİH ETTİ

Dizinin en sevilen karakterlerinden Fadime Zeynep Atılgan, soluğu Avusturya'da aldı. Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.