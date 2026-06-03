Parklardaki gizli tehlike ortaya çıktı, anneler uyarıldı: Temas ettirmeyin

Havalar ısındı, dünyanın dört bir yanında parklar bahçeler kabalıklaşmaya başladı.

Çocuk seslerinin yükseldiği oyun mekanlarında, gizli bir tehlike ortaya çıktı.

Parklar, spor sahaları ve sentetik çim alanlarda yaygın olarak kullanılan geri dönüştürülmüş lastik granülleriyle ilgili dikkat çeken bir araştırma yayımlandı.

Polonyalı bilim insanları, eski araç lastiklerinden elde edilen kauçuk kırıntılarının yüksek seviyelerde toksik kimyasallar içerdiğini belirledi.

ZEMİN KAUÇUKSA DİKKAT

New York Post'a göre; Araştırmada, farklı boyutlardaki kauçuk granülleri incelendi.

Özellikle en küçük parçacıkların, polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) olarak bilinen zararlı bileşikler bakımından çok yüksek konsantrasyonlara sahip olduğu tespit edildi.

Uzmanlara göre bu maddeler solunum, yutma veya deri teması yoluyla vücuda girebiliyor. Bazı PAH türleri kanserojen olarak sınıflandırılırken, bu kimyasalların fetal gelişim bozuklukları, karaciğer hasarı ve üreme sistemi sorunlarıyla ilişkilendirildiği belirtiliyor.

Araştırmacılar, kauçuk granüllerinden sızan maddelerin yalnızca kimyasal olarak mevcut olmadığını, aynı zamanda biyolojik olarak aktif ve canlılar üzerinde zararlı etkiler oluşturduğunu da ortaya koydu.

Yapılan deneylerde en küçük granüllerin bitkiler, bakteriler ve toprak canlıları üzerinde olumsuz sonuçlara yol açtığı görüldü.

HİJYEN SAĞLANMALI

Bilim insanları, özellikle çocukların doğrudan temas ettiği oyun alanlarında kullanılan ince kauçuk parçacıklarının daha sıkı denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, çocukların sentetik çim veya kauçuk zeminlerde oynadıktan sonra ellerini yıkamasını, bu alanlarda yiyecek tüketilmemesini ve aşırı sıcak havalarda maruziyet süresinin sınırlandırılmasını öneriyor.