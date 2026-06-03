Mehmet Ali Erbil'in Tatlı Kaçaklar'da rol arkadaşıydı! Yıldız Kaplan oğlunu paylaştı

Yıllar önce Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'in başrollerini paylaştığı komedi dizisi Tatlı Kaçaklar, yayınlandığı dönemde çok sevilmişti.

Dizide canlandırdığı popüler karakterle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu ve şarkıcı Yıldız Kaplan, popülaritesinin zirvesindeyken radikal bir karar alarak ekranlara veda etmişti.

Ailesiyle birlikte sakin ve gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden ünlü isim, uzun süren sessizliğini oğlu için bozdu.

OĞLU LİSEYİ BİTİRDİ

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ancak özel hayatını gözlerden uzak tutmaya özen gösteren Yıldız Kaplan, bu kez takipçileriyle ailece kutladıkları büyük bir mutluluğu paylaştı. Ünlü oyuncunun oğlu liseden mezun oldu.