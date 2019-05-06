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Araplar 1 gün fazla oruç tutacak

17 Arap ülkesi 30 gün oruç tutarak Ramazan Bayramı'na 5 Haziran tarihinde girecek. Bizde ise tarihler 1 gün geride.

Haber Merkezi | 06.05.2019 - 10:34..
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Ramazan orucunun başlangıcı geçen yıl Türkiye’de Avrupa’da ve ABD’de 16 Mayıs tarihinde, 17 Arap ülkesinde ise hilalin gözüküp-gözükmemesi, İslam hukuku kurumlarının kararları çerçevesinde yaşanan farklı görüşler nedeniyle 1 gün sonra gerçekleşmişti.

Bu yıl ise tüm ülkeler aynı tarihte Ramazan orucuna başladı.

4 HAZİRAN'DA RAMAZAN BAYRAMI

Ancak yine bir farklılık var. Diyanet İşleri Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre; şevval ayının hilali, 29'uncu gününün akşamı görüleceği için Ramazan'ın 29 gün süreceğini açıkladı. Türkiye'de 4 Haziran günü Ramazan Bayramı'na girilecek.

Araplar ise 1 gün fazla oruç tutarak 30'a tamamlayacak. Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı 5 Haziran tarihinde başlayacak.

Bizde ve onlarda imsakiye: Büyük hali için üzerine tıklayınız...

Araplar 1 gün fazla oruç tutacak

Araplar 1 gün fazla oruç tutacak

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