Araplar 1 gün fazla oruç tutacak

Ramazan orucunun başlangıcı geçen yıl Türkiye’de Avrupa’da ve ABD’de 16 Mayıs tarihinde, 17 Arap ülkesinde ise hilalin gözüküp-gözükmemesi, İslam hukuku kurumlarının kararları çerçevesinde yaşanan farklı görüşler nedeniyle 1 gün sonra gerçekleşmişti.

Bu yıl ise tüm ülkeler aynı tarihte Ramazan orucuna başladı.

4 HAZİRAN'DA RAMAZAN BAYRAMI

Ancak yine bir farklılık var. Diyanet İşleri Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre; şevval ayının hilali, 29'uncu gününün akşamı görüleceği için Ramazan'ın 29 gün süreceğini açıkladı. Türkiye'de 4 Haziran günü Ramazan Bayramı'na girilecek.

Araplar ise 1 gün fazla oruç tutarak 30'a tamamlayacak. Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı 5 Haziran tarihinde başlayacak.

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