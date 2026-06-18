Aras Kargo'da Hazal Selin Uygur'un sözleşmesi uzatıldı

Voleybol Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aras Kargo'da iç transferde hareketlilik yaşandı.

Aras Kargo Voleybol Takımı, 33 yaşındaki kaptanı Hazal Selin Uygur'un sözleşmesini uzattığını duyurdu.

"HEP BERABER NİCE BAŞARILARA SELİN"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımızla hikayemiz devam ediyor. İlk sezonumuzdan bu yana takım kadromuzda yer alan kaptanımız Hazal Selin Uygur ile yolumuza devam ediyoruz. Hep beraber nice başarılara Selin." ifadeleri kullanıldı.